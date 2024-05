Du théâtre et des vieux démons : un aperçu du talent de la scène corse, en scène à Portivechju et Olmeto

Cette pièce s’inscrit dans le cadre de la bourse à la nouvelle dramaturgie en langue corse. Ce dispositif soutenu par la Collectivité de Corse permet à des auteurs et metteurs en scène de travailler autour d’un projet artistique commun, destiné à être montré lors du festival de l’Olmu. En l’occurrence, les jeunes talents insulaires qui ont donné naissance à « Prunu, di tu to sangue preziosu » s’appellent Forteleone Arrighi (auteur) et Paul-Alexandre Fortini (metteur en scène).



La pièce prend place dans une Corse traumatisée par l’assassinat d’Yvan Colonna. C’est ici que la fiction commence, présente Paul-Alexandre Fortini : « Dans ce contexte, on s’est demandé ce que pourrait engendrer une agression sexuelle sur une jeune nationaliste, commise par un policier. » Violences sexuelles, violences policières, violences politiques. « Une boucle infernale », pressentira l’une des actrices de la pièce, qui ne pourra se conclure que dans la tragédie.



Rencontres itinérantes



Et mercredi à Portivechju, les cinq comédiens en ont joué quelques extraits sur le parvis du Bastion de France. Cette représentation en plein air fait partie de la programmation des Rencontres itinérantes de diffusion artistique, que l’on doit à l’Office national de diffusion artistique (ONDA). A cette occasion, des propositions artistiques comme celle de Portivechju essaiment dans toute la Corse, du 20 au 26 mai, en vue d’appréhender comment le spectacle vivant se créé et se diffuse dans l’île.