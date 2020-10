Disparition inquiétante à Bastelica. Aidez la gendarmerie à retrouver Ange

La gendarmerie de Corse a lancé ce vendredi 23 octobre un avis de recherche pour retrouver Ange Todesco disparu depuis hier à 14h30. Parti aux champignons, il n'est pas rentré et son véhicule a été retrouvé à Bastelica.

Pour retrouver l'homme la gendarmerie organise une battue et demande de l'aide aux personnes qui connaissent le secteur : "si vous êtes disponibles et que vous connaissez plus particulièrement le secteur, rendez-vous route de Bastelica après le lieu-dit Radicale ). Prendre contact avec la patrouille sur place. Merci."

Une patrouille sera sur place pour orienter les recherches.