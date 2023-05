Deux stations hydrométriques volées volées à Porto-Vecchio et Sotta

C’est « le vol d’un bien commun à tous sur l’île qui a été perpétré ». Ce vendredi, la préfecture de Corse-du-Sud a dévoilé en fin de journée que la station hydrométrique de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Corse, installée au bord de l’Orgone, sur la commune de Sotta, a été volée le 24 avril dernier. « Cet incident fait suite à un premier vol sur la station hydrométrique du Bala perpétré sur la commune de Porto-Vecchio le 23 janvier », indique la préfecture dans un communiqué.



Installés sur le bassin versant du Stabiacciu, ces appareillages qui permettent d’évaluer en continu le débit et la hauteur d’eau présents dans leur rivière respective, sont des éléments essentiels du dispositif Vigicrues en Corse. Ils sont en effet notamment indispensables dans le cadre de la prévention des risques d’inondation et de gestion de crise des cours d’eau en crue. D’autre part, ils sont également utilisés dans le cadre du suivi des basses eaux lors de la saison estivale, particulièrement nécessaire en temps de sécheresse.



Un caractère important de ces équipements qui n’a donc pas empêché le voleur de sévir, alors que de surcroît, selon la préfecture, « seul le bloc d’autonomie électrique (panneaux, batterie) pourrait représenter une faible valeur marchande et monnayable ». « Les coffrets des stations contenant les appareils de collecte et de transfert des données ont été dérobés en totalité », déplore la préfecture en précisant en outre que « les raccords aux différents capteurs ont été fortement dégradés lors de ces opérations, rendant leurs réinstallations à niveau de service égal complexes et coûteuses ».



Une plainte pour vol a été déposée auprès de la Gendarmerie Nationale.