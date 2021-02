Deux fugitifs activement recherchés en Italie ont été arrêtés ce samedi en Corse

VL le Dimanche 14 Février 2021 à 13:56

Deux fugitifs recherchés en Italie pour trafic de drogues et d'explosifs entre la Corse et la Sardaigne ont été arrêtés ce samedi 13 février à Porto-Vecchio et Figari par la police nationale.