Destruction du hangar agricole d’Olmeto : appel au rassemblement le 16 novembre

« Femu a Corsica condamne avec la plus grande fermeté la destruction du hangar agricole de la famille Mondoloni ». Marie Paule est militante de Femu a Corsica et porte-parole du collectif Valincu lindu. Elle, son frère et leur famille sont des gens honnêtes, travailleurs, unanimement appréciés. Femu a Corsica les assure de son soutien le plus total et fraternel et se tient à leurs côtés dans l'épreuve qu'ils traversent.



Femu a Corsica appelle ses militantes et militants et tous les Corses à participer nombreux au rassemblement qui se tiendra à 15h à Prubià à côté des locaux de la ComCom.



Femu a Corsica s'interroge grandement sur cette exaction contre une famille irréprochable, qui ressemble à s’y méprendre à une tentative de pression dans le contexte lié au débat autour du projet Vighjaneddu2. Ces tentatives de pression sont inacceptables par nature, et ne seront pas acceptées.