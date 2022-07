Des militants de Core in Fronte ont bloqué l’entrée d’un navire de croisière dans le port d'Ajaccio

Par cette action le parti indépendantiste souhaite dénoncer la pollution atmosphérique et maritime de ces navires et poser la question des réelles retombées économiques que l'accueil de ces bateaux représente pour l'ile. Pour un tourisme de qualité et soucieux de l'environnement Core in Fronte propose des mesures "qu’une étude soit faite par Qualit’air Corse concernant les impacts sanitaires des émissions de fumées à quai de ces navires, la possibilité d’accostage uniquement pour les navires équipés de systèmes de recyclage en circuit fermé et de propulsés au fioul décarbonné, l’installation des systèmes d’électrification des quais permettant le branchement des bateaux et n nombre de bateaux limités en taille et en nombre afin de se tourner résolument vers un tourisme de qualité choisi et non subi."