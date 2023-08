Départs de feu Linguizzetta, Focicchia, Sant'Andria-di-Boziu: une dizaine d'hectares brûlés

Ainsi sur la commune de Linguizzetta ce sont 4 départs de feu qui ont été enregistrés et contre lesquels ont combattu les secours. Le plus important a démarré vers 13h30 et a parcouru entre 5 et 6 hectares. Le foyer est actuellement circonscrit. Mais il a nécessité l'intervention de 50 pompiers, de deux Canadair pélicans .

La route territoriale qui avait été fermée vers Canale-di-Verde a pu être rendue à la circulation.



- Autre départ d'incendie à 12h40 sur la commune de Focicchia. La prompte intervention des secours (30 personnes engagées).et de 2 hélicoptères bombardier d'eau ont permis ont de limiter la surface parcourue par les flammes à 5 000 m2



- À S ant'Andria-di-Boziu l'incendie qui a éclaté à 13h30 a également été combattu par 30 personnes engagées (SIS2B + pionniers étrangers). 2 hélicoptères bombardier d'eau et 2 Canadair.

À 16 heures, le feu en nette régression avait détrui 3,5 hectares de végétation.