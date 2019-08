Départ de feu entre E Capanelle et Punta di l'Oriente

Rédigé par C.-V. M le Lundi 12 Août 2019 à 10:42

L'hélicoptère bombardier d'eau du SIS de Haute-Corse, un groupe commando et le chef du centre de secours de Ghisoni sont à pied d'œuvre depuis ce lundi matin à 9 heures entre le refuge de Capanelle et la Punta di l'Oriente pour tenter de maitriser un départ d'incendie. Pour l'heure une centaine de mètres carrés de végétation a brûlé. Plus d'infos à venir.

