"Défendre la Corse de la la mafia du béton et de la spéculation". Le collectif Massimu Susini encourage le travail di l’Assemblea di a Giuventù

Le CULLITTIVU ANTI MAFFIA MASSIMU SUSINI se félicite des propositions constructives émises lors de « l’Assemblea di a Giuventù » pour la défense et la protection de notre environnement.

En Corse, lutter pour notre environnement, notre patrimoine commun, c’est lutter pour les terres agricoles, pour l’autosuffisance alimentaire. Donc pour la liberté.

C’est aussi affronter la mafia du béton et de la spéculation.

Il est courageux de la part du groupe « Custruimu l’avvene » de demander à la Collectivité de Corse (CdC) « qu’elle défère de manière systématique les permis de construire qui ne respecteraient pas le PADDUC ».

Cela rejoint en tous points une des principales propositions du CULLITTIVU MASSIMU SUSINI pour freiner les appétits de la mafia dans l’immobilier.

Nous avons toujours eu foi dans notre peuple et la maturité exprimée par les jeunes gens qui proposent ces motions nous confirment dans ce sentiment.

D’autant plus qu’ils ont fait part de leurs légitimes inquiétudes, que nous partageons, s’agissant des montages financiers douteux pour la future compagnie maritime régionale, toujours espérée , mais qui risque fort de ne profiter qu’à une oligarchie insulaire qui contrôle, entre autres, les transports maritime et routiers.

Cette prise de conscience de la nécessité de défendre , en acte, notre terre, son environnement, et cette réflexion critique et lucide sur l’usage de l’argent public par la CdC, mais aussi sur les orientations stratégiques qu’elle a a décider pour notre pays, va incontestablement dans le sens de la défense de l’intérêt commun et donc de notre avenir à tous. Elle a le grand mérite de répondre aux grandes inquiétudes qui s’expriment partout en Corse.