De fortes précipitations attendues en Corse, l'ile placée en vigilance jaune orage, pluie-inondations

Ce mardi 9 novembre en Corse le temps est perturbé. Sur la façade orientale de l'île, les pluies sont fréquentes, parfois marquées et orageuses, elles donnent de forts cumuls localement. Le vent de nord-est souffle assez fort, jusqu'à 90 km/h en rafales. En montagne, la limite pluie-neige se situe vers 2000 m indique Météo France.

"La situation s’aggravera en soirée avec la mise en place d’un épisode pluvieux de forte intensité", précise le site internet tameteo.com qui dit que les précipitations, parfois orageuses, s’annoncent soutenues et continues durant 24 heures, avec des cumuls attendus de l’ordre de 150 à 250 mm, et localement plus de 300 mm entre Ghisoni et la vallée de la Solenzara.



Demain, mercredi 10 novembre selon Météo France le temps reste agité avec des pluies orageuses souvent soutenues, surtout l'après-midi sur l'est de l'ile. Il neige à partir de 2000 m d'altitude environ, en forte quantité sur les versants exposés. Le vent d'est est sensible, jusqu'à 90 km/h près des caps. Ce temps perturbé déborde sur les régions méditerranéennes.



Une accalmie devrait ensuite se dessiner dans la nuit de mercredi à jeudi, avec le passage d’une nouvelle zone pluvio-orageuse en journée de jeudi, ajoutant quelque 50 mm supplémentaires.