Diplôme de comptabilité et de gestion ; master affaires publiques à sciences-po (spécialité administration publique).

2007 : Consultant - Efix Conseil - Paris



2013 : Auditeur senior - Berney associés - Genève



2016 : Consolideur - Chopard et Cie - Genève



01/01/2018 : Elève de l'E.N.A. (Promotion "Molière")



01/01/2020 : Administrateur civil, chargé de mission auprès du secrétaire général du ministère de l'intérieur



20/01/2020 : Chargé de mission auprès du directeur général des collectivités locales



18/03/2020 : Chargé de mission au sein de la sous-direction de la préparation à la gestion des crises relevant du service de la planification et de la gestion des crises à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises



27/08/2020 : Directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or



05/09/2022 : Directeur de cabinet du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud