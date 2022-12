Dans les pas de Gustave Flaubert en Corse : un docu-fiction en cours tournage

« Au cours de son voyage à travers l'île, d’Ajaccio à Bastia, à pied et à cheval, Flaubert s'est particulièrement intéressé aux bandits » nous apprend Philippe Ambrosini qui campe justement U Banditu, un Bandit d’Honneur de Vico.Philippe Ambrosini est d’ailleurs le seul acteur de ce futur doc/fiction signé Jean-Michel Roppers et produit par Dominique Maestrati. « Avec Dominique on se connait depuis longtemps et on a déjà travaillé ensemble. Le tournage de ma séquence vient juste de se terminer à Vico» ajoute Philippe Ambrosini. «C’est la seule fois où Flaubert viendra en Corse mais selon ses proches et ses écrits il en gardera un souvenir impérissable ». Si l’ex-lieutenant de police Di Meglio de la série « Boulevard du palais » (en rediffusion, toutes les saisons, actuellement sur la chaîne Polar +) est le seul comédien du documentaire, celui-ci est très détaillé avec force documents, images et voix off.Philippe Ambrosini, qu’on peut aussi revoir dans la série humoristique «H», nous a aussi parlé de son actualité très chargée de comédien qui lui laisse quand même le temps de poursuivre lui-même la rénovation de sa maison dans son village de Porri. « Je viens aussi de terminer à Porto Vecchio le tournage d’un épisode de la série de M6 : Scènes de ménage. J’interprète le rôle d’un chirurgien aux côtés de Gérard Hernandez alias Raymond et Titoff. Ce devrait être à l’écran en 2023».2023, une année riche pour l'acteur puisque sortira en salle le 12 janvier, le long-métrage tourné cet été à St Florent : « Ultime Rivage ». Dans ce film de Sébastien Roussin, assisté du chef Opé David Ployer et du 1assistant Florent Valles, produit par Angels Production, l’acteur joue un mafieux kabyle fort peu sympathique, installé en Corse, aux côtés de Jean-Max Lhuillier et Julien Peilert.