Danic (SC Bastia) et Hengbart (AC Ajaccio) racontent leurs anecdotes en Corse

Sur les 10 ou 11 épisodes prévue pour la série, 4 sont d'ores-et-déjà en ligne, disponibles via ce lien . Et parmi eux, deux joueurs sont passés par la Corse. Gaël Danic a disputé plus de 80 matchs en Ligue 1 sous le maillot du Sporting. Cédric Hengbart faisait, lui, partie de l'ACA lors de sa dernière année en Ligue 1 avant la remontée de 2022. "On savait qu'il avait kiffé son passage en Corse parce que sa relation au public ajaccien était géniale, raconte Julien Hélion. Lors de ses années à Bastia, Gaël Danic jouait avec Jean-Louis Leca, ce qui donne quelques anecdotes sympa..."Pendant une petite demi-heure, et entre deux bouchées, les joueurs reviennent sur des moments marquants de leur carrière, ce qu'ils ont choisi comme reconversion, et se livrent à un petit challenge. "Ils doivent ressortir le match le plus important de leur carrière et nous donner le 11 titulaire ce jour-là, précise Julien Hélion. Gaël Danic , par exemple, a choisi sa finale de la Coupe de la Ligue avec le Sporting..."D'autres joueurs passés par la Corse, voire même des insulaires devraient se prendre au jeu lors des prochains épisodes. Ceux-ci sortiront à chaque fois lors des prochaines journées de Ligue 1.