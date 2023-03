DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : le cortège s'est élancé à Ajaccio

Le cortège s'élance à Ajaccio

Comme à Bastia ce matin, la mobilisation est également très importante ce mardi 7 mars à Ajaccio où le cortège s'est élancé depuis la gare à 14 heures.

Plusieurs milliers de personnes participent à cette mobilisation alors que le Sénat a repris l'examen du projet de réforme des retraites, avec à l'horizon en fin d'après-midi l'article pivot reculant de 62 à 64 ans l'âge de départ en retraite. La séance a démarré à 14 h 30, peu après le début de la manifestation ajaccienne. Les débats ont repris sur l'article 6 du texte qui décrit les recettes et les dépenses de la Sécurité sociale de 2023 à 2027.







La mobilisation a été massive à Bastia où environ 4000 personnes ont défilé du palais de Justice à la préfecture. La manifestation a reçu le soutien des camions EDF. Beaucoup de commerces du boulevard Paoli ont baissé rideau.



Le sixième round de contestation contre la réforme des retraites se déroule ce mardi 7 mars.A l’occasion de la journée nationale de grève contre la suppression des régimes spéciaux et retraites, les agents du centre de Corse ont décidé de mettre en œuvre des mesures de résistance. Ces derniers ont ainsi enlevé près de 6 MW du réseau électrique et ont annulé l’intégralité des chantiers de maintenance en centrale et sur le réseau électrique. Seuls les activités de sécurité sont assurées par les équipes. "D’autres actions sont à prévoir dans cette semaine décisive pour l’avenir des électriciens et gaziers de Corse." indique le syndicat.Les perturbations dans l'ensemble des établissements scolaires sont assez fortes. Dans l'Académie de Corse, au niveau national la mobilisation contre la réforme des retraites a atteint le 44,85% dans le 1er degré et 13,36 dans le 2nd. Au niveau national, le Ministère recense 32,71% des enseignants se sont mis en grève, dont 35,35% dans le primaire et 30,09% dans le secondaire. Ces chiffres sont confirmés par le Snes-FSU qui annonce 60% de grévistes dans le secondaire.Mardi matin, la CGT-Chimie a annoncé que les expéditions de carburants sont bloquées à la sortie des raffineries françaises. TotalEnergies, Esso-ExxonMobil et Petroineos sont les principales sociétés concernées. Par ailleurs, les sites de Donges (Loire-Atlantique) et de Gonfreville (Seine-Maritime) ont voté la grève, et des actions contre la réforme des retraites sont en cours. Bien que ces mouvements n'aient pas encore entraîné de pénuries dans les stations-service, il est difficile de prévoir à quel point cette interruption des expéditions de carburants pourrait affecter le ravitaillement en combustible.