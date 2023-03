DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : 4 000 manifestants à Bastia

La mobilisation a été massive à Bastia où environ 4000 personnes ont défilé du palais de Justice à la préfecture. La manifestation a reçu le soutien des camions EDF. Beaucoup de commerces du boulevard Paoli ont baissé rideau.



Coté train, le réseau ferroviaire corse sera aussi impacté par le mouvement de grève interprofessionnel sur la réforme des retraites. Sur les réseaux sociaux, les Chemins de Fer de la Corse ont fait savoir qu'aucun train ne circulera et qu'aucun moyen de substitution par autocar ne sera mis en place.

Dans la région d'Ajaccio, Muvistrada informe sur Facebook ses usagers que suite aux mouvements de grève d'importantes perturbations sont attendues sur l'ensemble du réseau de bus.



Corsica Libera participera aux différentes actions prévues en Corse

Dans un communiqué diffusé ce 7 mars Corsica Libera indique que ses militants participeront "à partir de ce jour aux actions d’arrêt de travail, de blocage et de mobilisation sur le terrain avec pour objectif le retrait total de cette loi inique". "Dans l’immédiat autant que dans la perspective de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale, explique le parti indépendantiste, nous rappelons notre attachement au maintien et au renforcement du système de retraite par répartition garantissant la solidarité entre les générations et répondant aux besoins essentiels de tous. La société corse de demain devra donc se construire sur les principes de la justice sociale, du progrès et de la dignité humaine."

Le sixième round de contestation contre la réforme des retraites se déroule ce mardi 7 mars.A l’occasion de la journée nationale de grève contre la suppression des régimes spéciaux et retraites, les agents du centre de Corse ont décidé de mettre en œuvre des mesures de résistance. Ces derniers ont ainsi enlevé près de 6 MW du réseau électrique et ont annulé l’intégralité des chantiers de maintenance en centrale et sur le réseau électrique. Seuls les activités de sécurité sont assurées par les équipes. "D’autres actions sont à prévoir dans cette semaine décisive pour l’avenir des électriciens et gaziers de Corse." indique le syndicat.Les perturbations dans l'ensemble des établissements scolaires sont assez fortes. Si on ne connait pas encore les chiffres de l'Accademlie de Corse, au niveau national la mobilisation contre la réforme des retraites a atteint un niveau sans précédent dans l'Education Nationale. Selon le Ministère, 32,71% des enseignants se sont mis en grève, dont 35,35% dans le primaire et 30,09% dans le secondaire. Ces chiffres sont confirmés par le Snes-FSU qui annonce 60% de grévistes dans le secondaire.Mardi matin, la CGT-Chimie a annoncé que les expéditions de carburants sont bloquées à la sortie des raffineries françaises. TotalEnergies, Esso-ExxonMobil et Petroineos sont les principales sociétés concernées. Par ailleurs, les sites de Donges (Loire-Atlantique) et de Gonfreville (Seine-Maritime) ont voté la grève, et des actions contre la réforme des retraites sont en cours. Bien que ces mouvements n'aient pas encore entraîné de pénuries dans les stations-service, il est difficile de prévoir à quel point cette interruption des expéditions de carburants pourrait affecter le ravitaillement en combustible.Dans les transports internes à l'ile, la journée de mardi s’annonce compliquée.