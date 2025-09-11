Cyclisme - 2e édition du grand rrix de Furiani

Le VCFA a été fondé en 2023 afin de promouvoir le cyclisme en Corse dans les disciplines VTT et route. Ses licenciés participent aux différentes compétitions insulaires. Le club organise, d’ailleurs, des déplacements réguliers sur le continent pour les aguerrir. Mais le club a aussi mis sur pied depuis deux ans son Grand prix. Une deuxième épreuve à découvrir ce dimanche 14 septembre à partir de 13 heures. Le circuit proposé est complet, enchaînant un faux-plat descendant, une relance plate et une bosse de 500 m jusqu’à l’arrivée. Ce qui annonce d’ores et déjà une course dynamique.
Une compétition ouverte aux licenciés et non licenciés, âgés de 13 ans et plus. Les cyclistes mineurs le jour de l’épreuve devront fournir une autorisation parentale et les non-licenciés un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme de compétition. Plusieurs distances sont proposées aux différents coureurs, en fonction des catégories :
10 tours (soit 27,2 km) pour les minimes (13 - 14 ans)
18 tours (48,96 km) pour les cadets (15 - 16 ans), pour les féminines et les Masters 7-8-9
25 tours (68 km) pour les hommes adultes (17 ans et plus dans l’année civile).
Un trophée sera remis au premier et à la première au Scratch. Les engagements se font exclusivement sur internet sur le site de SportsNconnect, la clôture des engagements est fixée au vendredi 12 Septembre à 23 h 59.
