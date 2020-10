Covid-19 : le gouvernement précise les modalités du reconfinement

Comme pendant le premier confinement, les déplacements d'une région à l'autre seront interdits. Pour le week-end de fin des vacances scolaires, une "tolérance" permettra à chacun de rentrer chez soi





Les frontières en Europe seront ouvertes en revanche les frontières extérieures seront fermées, à certaines exceptions

Les Français de l’étrangers restent bien sûr libres de regagner le territoire national. Un test négatif de moins de 72h est obligatoire pour entrer sur le territoire. Par ailleurs dans les ports et les aéroports des tests rapides seront déployés pour toutes les arrivées.



A partir de vendredi, il ne sera possible de se déplacer qu'une heure par jour et dans un rayon d'un kilomètre autour de son domicile. Il ne sera donc pas possible de "voyager sur le territoire national""Vous pourrez sortir faire vos courses alimentaires, vous rendre ou revenir du lieu de travail, pour des motifs médicaux, se rendre à l’hôpital, pour des motifs familiaux impérieux, pour une convocation judiciaire ou administrative, pour des missions d’intérêt général, pour un déplacement d’une heure maximum pour une activité physique ou sortir votre animal dans un rayon d’un kilomètre", a-t-il détaillé", a détaillé le Premier ministre.Les bars et restaurants seront fermés ainsi que les salles de sport, piscines et gymnases.Les sports collectifs interdits.L'essentiel des espaces recevant du public resteront fermés, à savoir les parcs d'attractions, salons, foires et expositions.Les commerces alimentaires, tous les magasins de gros, les stations-services et les garages, les laveries, opticiens, la location de voiture et les jardineries resteront également ouverts dans le cadre de ce confinement. Les hôtels pourront maintenir une activité pour les déplacements professionnels indispensables mais leurs restaurants devront être fermés.Contrairement au printemps, les parcs, jardins, forêts, plages resteront accessibles pendant ce second confinement. Les guichets de la Poste ou de banque resteront eux-aussi ouverts.Les lieux de culte resteront ouverts mais les cérémonies religieuses seront interdites, excepté pour les enterrements dans la limite de 30 personnes et les mariages dans la limite de 6 personnes.De nouvelles mesures sanitaires seront appliquées dans les écoles, notamment pour éviter le « brassage » des élèves, a indiqué le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. Le port du masque devient obligatoire à partir du cours préparatoire. Les récréations seront organisées par groupe, et pourront être remplacées par des temps de pause en classe. La désinfection des locaux sera renforcée, comme la ventilation ds classes."Toutes les entreprises dont les activités ne sont pas contraintes de fermer doivent continuer à travailler", a déclaré la ministre du Travail Elisabeth Borne, précisant toutefois que "les travailleurs dont les activités peuvent être réalisées à distance doivent télétravailler. Le télétravail n'est pas une option". "Cette obligation sera inscrite dans la nouvelle version du protocole national en entreprise".