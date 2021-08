Covid-19 en Corse : vers quel où allons-nous ?

On sait bien que les enjeux sont énormes à mi-chemin de la pleine saison touristique, mais ce n'est pas en faisant planer la menace de nouvelles mesures de freinage, tergiverser, repousser, annuler pour finalement annoncer la mise en place du plan blanc dans les deux hôpitaux de l'île, que l'on convaincra la population de se comporter de la meilleure des façons afin de se protéger du virus.



La situation avec cette inflation inquiétante des contaminations, on en conviendra, n'est pas facile à gérer surtout à l'heure les touristes, qui ne se sont pas encore détournés de la Corse, débarquent par milliers.

Mais il est des situations qui commandent des prises de position et des décisions courageuses.





Aujourd'hui il convient de savoir ce que signifient tous ces taux que l'on nous sert à longueur de journée ?

Savoir si nous sommes nous dans une situation sanitaire dangereuse ?

Savoir s'il faut s'attendre, encore, à une aggravation de la situation dans les prochains jours ?

Et savoir, enfin, si plan blanc décrété par l'ARS va suffire à freiner la propagation du virus ?



Les retours que nous avons, nous laisse à penser aujourd'hui que l'on navigue, en plein, dans le flou. Et que mis à part des mots, rien ne nous guérit des maux de l'heure.

Faudra bien pourtant nous dire clairement vers quel où nous allons... surtout si c'est dans le mur !