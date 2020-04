Covid-19 en Corse : deux seuls cas positifs mais encore un décès

Deux nouveaux cas positifs sur 20 prélèvements effectués au centre hospitalier d'Ajaccio, pas de nouveaux cas à Bastia : la situation semble se stabiliser en Corse.

Cependant il convient de se garder de crier victoire : parmi les 46 personnes hospitalisées à Ajaccio 14 sont toujours en réanimation ou en soins intensifs et tout peut donc encore arriver malgré la belle et grande implication de tous les personnels soignants.

La seule et unique victime du jour, hélas, est là pour nous le rappeler.

Le bilan terrible de l'hôpital d'Ajaccio fait état ce vendredi 10 avril de 35 victimes



La situation est moins critique à Bastia - 3 personnes sont cependant décédées depuis le début de l'épidémie - où il y a 5 personnes hospitalisées et une en réanimation.



Dans les Ehpad de Corse il y a toujours 37 résidents Covid-19 confirmés ou possibles (ces cas sont déjà comptabilisés, soit en milieu hospitaliers, soit en ambulatoire. De plus, par convention les résidents d’Ehpad hospitalisés sont comptabilisés dans les hospitalisations). 6 décès y ont été enregistrés.



Ce vendredi le bilan général en Corse est de 530 cas avérés covid-19 et de 43 décès depuis le début de l’épidémie.