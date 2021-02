Covid-19. Louis Garcia-Guerrini : une chanson et un clip vidéo en soutien aux étudiants

Tout juste 18 ans, Louis Garcia-Guerrini, passionné de musique et en jouant depuis l’âge de 10 ans, est étudiant au conservatoire de Bastia. Ses instruments de prédilection : guitare, piano, basse, batterie et …. cordes vocales. « Je compose depuis quelques années maintenant et mon dernier morceau, FacCovidée.exe est le résultat d’échanges que j’ai eu avec un ami étudiant, Vincent Cardinali. Revenu en Corse, il a écrit les paroles et m'a demandé de les mettre en musique » explique Louis GarciaiGuerrini.Aussitôt dit, aussitôt fait voila nos étudiants en séance d’enregistrement au studio Isula Rock Production à Biguglia et en tournage en extérieur. «Le clip a été enregistré, mixé, tourné en deux jours. On y dénonce avec humour et légèreté cette situation qui est dure et qui dure pour nous tous.On y déroule notre point de vue de jeunes, de façon décalée. Par exemple, en tant qu'étudiant au conservatoire, je prends mes cours de musique en distanciel et c'est parfois très compliqué. La vie étudiante est clairement galère aujourd'hui. Tous mes potes qui sont partis en fac stressent, ceux qui sont en BTS ne trouvent pas de stage, ceux qui ont cours en distanciel étouffent et se retrouvent parfois 7 heures par jour devant l'ordi. On a clairement aucun endroit pour se détendre et vivre une vie étudiante normale.Comme on le chante dans le clip - Y'a pas de café, y'a pas ciné-. En fait nous sommes privés de toute jouissance du présent et tout espoir en l'avenir ». Les deux jeunes gens ont réalisé le clip avec Tidiane Frasseto derrière la caméra et au montage. «Le trio est magique, chacun complétant l'autre».Si à l’instar des autres étudiants, Louis a hâte de retrouver une vie normale, il n’est pas pour autant en manque de projets musicaux. « Je prépare pleins de surprises, quelques compos en solo et d'autres avec Vincent. Et pour ce qui est des clips évidemment avec Tidiane ».CNI vous offre un extrait…---Instagram louis.2g.Le clip : https://www.youtube.com/watch?v=rgnqCD2KM4g