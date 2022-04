Covid-19 en Corse : 7 décès et 5 406 nouveaux cas en une semaine

Pour la première fois depuis le rebond, début mars, l’épidémie de Covid-19 ne progresse pas en Corse. L’incidence s’établissait à 1 568 cas pour 100.000 habitants la semaine dernière, soit une baisse de 14 % comparée à la précédente. "Cela reste une incidence considérable, plus élevé qu’au niveau national – 1.406 cas pour 100.000 habitants,", prévient l'ARS de Corse qui précise que la circulation virale se stabilise mais "à un niveau encore assez élevé", en effet 5 406 cas confirmés sur la semaine du 11 au 17 avril 2022 soit en moyenne 772 cas quotidiens.



Le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation et en réanimation diminue par rapport à la semaine dernière. 59 nouvelles admissions au cours de la semaine dont 6 en réanimation contre 66 nouvelles admissions au cours de la semaine précédente dont 9 nouvelles admissions en réanimation. Néanmoins, la file active des hospitalisations est très importante en Corse : 171 personnes hospitalisées tous services confondus, dont SSR, le 17 avril.

On déplore 7 décès lors de la semaine entre le 11 et le 18 avril.

Au 21 avril 118 patients étaient hospitalisés avec une moyenne d’âge de 75 ans.





Vaccination



Au 10 avril 2022, en Corse, 67,3 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,1 % a reçu une dose de rappel.