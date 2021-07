Covid-19 : 577 cas pour 100 000 habitants, le taux d'incidence explose en Haute-Corse

La situation sanitaire continue à se dégrader en Corse où le nombre moyen de cas quotidiens (sur 7 jours glissants) s’établit désormais à 250 par jour. C'est surtout la Haute-Corse, a être fortement touchée par l’épidémie : avec une valeur de 577 cas pour 100 000 habitants (155 au niveau national), le département atteint un niveau qui n’avait jamais été observé sur l'ile. Ce chiffre est parmi les plus élevé de France métropolitaine même si d'autres départements ont dépassé ce dimanche 25 juillet le seuil critique de 400 cas pour 100 000 habitants : Hérault (407 cas pour 100 000 habitants), Alpes Maritimes (407) et Pyrénées-Orientales (581).



144 cas pour 100 000 habitants en Corse-du-Sud

En Corse-du-Sud le taux d'incidence de 144. Malgré des données pour l'heure plus encourageantes, ce samedi un cluster de 33 personnes a été détecté dans une colonie de vacances à Sagone et plus de 900 cas positifs en une semaine, le département est "à haute risque". « Les plus de 65 ans commencent à être touchés, on constate une multiplication par 4 en une semaine en Corse du Sud. Trois jeunes sont en réanimation. Le variant Delta n’est pas une gripette. » a indiqué ce vendredi le directeur de la délégation départementale de la Corse-du-Sud de l’ARS, Philippe Mortel.



En plus des mesures sanitaires récemment prises par le préfet de Haute-Corse et l'entrée en vigueur du pass sanitaire, d'autres mesures pourraient être prises sur l'ile pour freiner cette situation.

François Ravier a convié la presse ce lundi 26 juillet pour "évoquer la situation sanitaire ainsi que les mesures de freinage qui seront mises en place."