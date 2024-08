Courte mais victoire méritée du Sporting de Bastia face à Amiens

Au stade Armand-Cesari, SC Bastia : 1 Amiens SC : 0 (0-0)

Spectateurs : 13 400

Arbitre : Mikaël Lesage

But pour le SC Bastia : Vincent (54e)

Avertissements :

Urhoghide (44e) – Mafouta (51e) – Boya (63e) – Gene (85e) à Amiens; Rodrigues (44e) – Guevara (71e) à Bastia.



Exclusion : Urhoghide (2e carton jaune 90 + 4) à Amiens



SCB

Placide – Guevara – Bohnert – Ariss – Akueson – Vincent (c) (Tomi 81e) – Ducrocq – Janneh (Etoga 64e)– Boutrah – Rodrigues (Roncaglia 81e)– Tramoni (Maggiotti 74e) .

Entr. : Benoît Tavenot





ASC

Gurtner (c) – Fofana – Urhoghide – Corchia – Vita – Kaïboue (Fofana 85e) – Gene – Lutin (Touho 57e) – Boya (Carroll 74e) – Leautey (Dao 85e) – Mafouta.

Entr. : Omar Daf



Ce sont les Bastiais qui donnaient le coup d’envoi, attaquant face à la tribune ouest. Et la 1re occasion était pour le capitaine corse Christophe Vincent qui bien lancé par Tramoni dans l’axe se heurtait au portier picard Gurtner sorti à sa rencontre (2e). Les joueurs de Tavenot maîtrisaient le début de rencontre avec deux feux follets devant Vincent et Tramoni.

Au quart d’heure de jeu, les Amiénois sortaient un peu la tête du sac et sur la droite le tir de Leautey faisait trembler le petit filet (15e). Coup de frayeur la minute suivante lorsque Guevara, dernier défenseur corse, se ratait laissant le champ libre à Mafouta. Heureusement, celui-ci manquait sa passe à Lutin bien démarqué sur sa gauche.

À la 24e minute, les Bastiais obtenaient un bon coup franc à 25 m des buts de Gurtner. Le tir de Rodrigues était renvoyé par le mur. Le jeu était plus équilibré et Kaïboué, ancien Bastiais, manquait le cadre sur un coup franc (28e). Dans le dernier quart d’heure de cette 1re période, les Corses étaient souvent mis en difficulté par des visiteurs faisant bien circuler le ballon.

Dans le temps additionnel, l’arbitre accordait un coup franc logique aux locaux. Le tir en force de Boutrah des 25 m heurtait le mur picard. La pause était sifflée sur cette dernière action. 0 – 0

En tout début de 2e période, les bleus obtenaient un corner. Le ballon tiré de la droite par Tramoni était repris de volée par Vincent, , mais repoussé par un adversaire (46e). Puis c’est Boutrah qui s’essayait des 25 m. Le cuir finissait dans les gants de Gurtner (48e).

À force de presser, le Sporting trouvait l’ouverture à la 54e. Slalom de Vincent aux abords de la surface, tir en force, le ballon passait entre les pieds du portier amiénois. (1-0).

À la 57e un joli coup franc travaillé de Boutrah pour le Sporting frôlait le montant gauche de Gurtner.

Un petit moment de flottement dans la défense insulaire permettait à Boya de s’essayer aux 15 m, mais son ballon passait largement au-dessus de la transversale du gardien bastais. (67e)

Les Picards obtenaient ensuite un coup franc à 25 m sur la gauche, le tir de Leautey était renvoyé par le mur.

Bis repetita à la 72e, mais cette fois-ci face au but de Placide. Le ballon travaillé de Kaïboue passait 1 bon mètre au-dessus des cages du portier corse.

Le stade retenait son souffle à la 78e quand Mafouta lobait de la tête Placide. Ultime défenseur Akueson sortait le ballon en corner.

Dans la minute qui suivait, une tête plongeante de Etoga était détournée par Gurtner au prix d’une belle parade.

Placide sortait lui aussi un arrêt réflexe sur un tir à bout portant du picard Mafouta. (89e). Puis sur coup-franc de Boutrah, Etoga plaçait une tête juste au-dessus de la transversale du gardien amiénois.

Après 4 minutes d’arrêt de jeu, l’arbitre libérait les Bastiais : c'était la première victoire de la saison à Furiani pour les protégés du président Ferrandi.

Elle en appelle d'autres.