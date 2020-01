Coup de vent en Corse : plusieurs interventions des pompiers de Haute-Corse

Le vent a soufflé fort, ce mercredi 29 janvier en Haute-Corse occasionnant de nombreuses interventions des pompiers.

Vers 16 heures les centre de Bastia enregistraient déjà une dizaine d'interventions pour des volets arrachés par les rafales, pour des risques de chute des matériaux de chantier et aussi pour prêter assistance à plusieurs personnes tombées à cause de la force du vent qui balaye la région bastiaise depuis ce mardi soir avec des pointes à 120 km/h.



Trois petits feux de végétations, causés probablement par des écobuages, interdits en cas de vent, ont été rapidement maitrisés par les sapeurs-pompiers à Occhiatana, Olmi Cappella et à Corscia dans le Niolu où 3000 mètres carres de maquis sont partis en fumée.



Le mistral devrait s'atténuer en fin de journée, vers 18 heures.