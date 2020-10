Corvid-19 : la Sardaigne vers un reconfinement pour faire face à la deuxième vague

Les restrictions se durcissent en Europe pour tenter de freiner l'épidémie de Covid-19 qui y a déjà fait plus de 250 000 morts. Après l’Irlande et le Pays de Galles, qui ont reconfiné leurs populations pour une durée de six semaine, c'est la Sardaigne qui envisage un «Stop & Go» de deux semaines.

Si le nom change, la forme devrait rester la même que le premier confinement et la presse italienne parle d'un véritable lockdown de deux semaine pour l'ile où la courbe des contaminations est en hausse depuis plusieurs jours.

Ce vendredi 23 octobre, l'Exécutif sarde devrait décréter «Stop & Go» et détailler les modalités de cette fermeture fortement voulue par le président de la Sardaigne, Christian Solinas qui envisage la fermeture des ports et aéroports.