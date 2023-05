Corte : Attentat contre la Société générale

Un attentat a visé dans la soirée de ce mardi l'agence bancaire de la Société Générale à Corte à l'entrée de la ville. Selon les informations fournies par le Service d'Incendie et de Secours de la Haute Corse, une charge explosive a été déclenchée devant l'entrée de l'agence, endommageant aussi le distributeur de billets. Aucun blessé n'est à déplorer.



Les sapeurs-pompiers dépêchés sur place avec d'importants moyens et les gendarmes ont procédé à l'évacuation de l'immeuble en attendant les démineurs. Le sous-préfet de Corte et le maire se sont également rendus sur place.

Les services techniques de la mairie ont pris en charge et relogé 13 habitants de l'immeuble tandis que les 25 autres riverains ont été relogés chez dans leurs familles. Actuellement, une seule personne se trouve encore à l'intérieur de l'immeuble, dans une zone sécurisée, car elle est alitée et hors de danger.





Plus d'infos à venir.