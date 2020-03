Corsica Linea suspend le transport de passagers entre Continent et Corse. Le fret assuré

En cohérence avec la période de confinement établie par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, et face à l’ampleur de la crise sanitaire en cours, CORSICA linea décide de suspendre le transport de passagers sur ses lignes Continent-Corse à compter du 18 mars et jusqu’au 30 mars inclus.

Cette mesure est motivée par deux considérations majeures.

D’une part, elle respecte strictement les consignes gouvernementales pour une réduction drastique des flux de population – élément fondamental pour endiguer la propagation du virus.

D’autre part, en renforçant la sécurité sanitaire de nos équipages, cette décision garantit la réalisation quotidienne de notre mission de service public en matière de desserte maritime de la Corse pour l’approvisionnement de l’île en tout type de fret, et notamment en produits alimentaires et de première nécessité.

« Nous avons pris cette décision en responsabilité. Elle est en totale adéquation avec l’effort collectif demandé par les autorités dans la lutte contre le COVID-19. Elle est aussi garante de notre mission de service public dans l’approvisionnement de la Corse en fret » expliquait Pierre-Antoine VIllanova Directeur général de Corsica linea :