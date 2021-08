Corse du Sud : coup de force d'une coalition PNC-droite pour la présidence du Syndicat de l’énergie

L’état d’âme surgit en juin dernier quand la victoire en solo de Femu a Corsica aux élections territoriales, rebat les cartes et qu’il apparait très clairement que la présidence du SDE va changer de main et échapper au PNC. La désignation des huit sièges à pourvoir, lors de la deuxième session d’installation de la nouvelle Assemblée de Corse, fin juillet, vire au clash politique entre le groupe PNC-Avanzemu et la nouvelle majorité. A la demande de Core in Fronte, le président du groupe Femu a Corsica propose une liste commune qui comporterait six membres de son groupe, un de Core in Fronte et un d’Avanzemu, et annonce sa candidature à la présidence du SDE : « Nous avons été saisis par un groupe pour qu’il y ait une représentation plurielle au niveau nationaliste. Il y a matière à travailler et une volonté exprimée d’avancer ensemble. Mais pour avancer ensemble, il faut être dans une cohérence stratégique et dans une confiance absolue », indique son président Jean Biancucci. En clair, pas de chausse-trappe ! Entre l’Exécutif et le syndicat plane un lourd contentieux, notamment une facture de 8 millions € sur laquelle la Collectivité de Corse (CdC) n’a aucune traçabilité, elle demande, donc, des comptes au syndicat qui, revendiquant son autonomie, ne veut pas les lui rendre. Tout comme il refuse le principe d’une convention financière, principe en vigueur avec tous les autres organismes rattachés à l’entité territoriale. « Nous sommes en désaccord avec des positions prises par ce syndicat et qui impactent au plan financier lourdement la CdC (...) Donc, nous considérons qu’il y a cette difficulté à purger par le dialogue et la nécessité de définir une stratégie commune de cet outil majeur », commente, lors du débat de juillet, le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni. La CdC attribue, en plus, chaque année, une subvention, inscrite dans les statuts, de 500 000 € de fonctionnement au SDE.Le PNC-Avanzemu veut bien une place sur la liste, mais sans condition, et surtout ne cache pas sa volonté de candidater à la présidence du SDE. « La proposition échoue, pas parce que nous la refusons, mais parce qu’elle est inacceptable ! Soutenir votre candidat ! (…) Nous n’accepterons aucune forme de proposition, nous nous en remettons à l’ensemble des communes », lance son président, Jean-Christophe Angelini. Dans les faits, le PNC de son côté, et la droite du sien, battaient, depuis un mois, campagne auprès des maires pour faire modifier les statuts afin que le président puisse être issu du collège des maires. Jo Pucci n’étant plus conseiller territorial a été remplacé par le premier vice-président, Antoine Ottavi, maire de Bastelicaccia, qui assure l’intérim. Ce dernier est, comme il l’a rappelé dans un courrier, le seul à pouvoir, selon les statuts, convoquer une assemblée générale extraordinaire à cet effet, la présence des deux tiers des délégués étant nécessaire pour modifier les statuts. Or, c’est le directeur général des services du SDE, Pierre-Paul Cesari, proche de Jean-Christophe Angelini, qui convoque cette assemblée. Et c’est là que le bât blesse ! Selon la majorité et le président Antoine Ottavi, cette convocation est illégale. « Ce n’est pas prévu par les textes. Seul, le premier vice-président est en situation d’intervenir pour le syndicat et peut décider de la réunion ou pas du Comité syndical avec un délai qui court jusqu’à fin septembre. Le directeur s’est permis de signer les convocations. Ce n’est pas légal ! C’est comme si une secrétaire de mairie convoque au nom d’un maire ! Celui qui convoque est celui qui a autorité pour le faire », commente Jean Biancucci. « Tous ceux qui ne sont pas d’accord avec l’actuelle majorité, se sont réunis, ont convaincu certains maires, leur ont raconté ce qu’ils ont eu envie de leur raconter. Pour ma part, je considère qu’il y a des règles et qu’on doit les observer. On peut discuter des règles, mais il faut le faire en temps opportun. Il faut être en conformité avec les engagements pris ».