Corse. La chasse aux sangliers prolongée jusqu'à fin mars

L’autorisation de chasser le sanglier a été allongée d’un mois en Corse comme dans le reste de la France. La décision fixée par le décret no 2020-59 du 29 janvier 2020 permettra donc aux chasseurs de continuer légalement à chasser l’animal jusqu’au dernier jour de mars.Dans plusieurs régions du pays cette décision était très attendue, en effet, le nombre de sangliers ne cesse d’augmenter.Comme nous l'avions relaté il y a près d'un mois le sanglier tend à devenir un animal nuisible et aujourd'hui il n'est nul besoin d'aller vers lui, c'est lui qui vient vers vous. En tout cas on en voit de plus plus souvent aux abords des villes et ils sont de plus en plus nombreux à s'aventurer dans les rues de nos cités. Et cela ne plaît pas à tout le monde.La mesure, celle adoptée par le gouvernement, devrait donc être une bonne nouvelle pour les chasseurs qui ne souhaitent pas que le sanglier soit classé comme nuisible, comme cela a été envisagé en début d’année. Un classement qui impliquerait que les sangliers ne soient plus chassés mais détruits et que les cadavres soient emmenés à l’équarrissage.