Coronavirus à Ajaccio : La Croix-Rouge, en première ligne, informe les passagers

Depuis lundi l'exécutif demande à l'Etat de renforcer les contrôles dans les ports et aéroports de l'ile avec notamment le renfort des moyens de dépistage sur place.

A partir de ce mercredi, après plusieurs réunions entre l’Etat les acteurs socio-économiques, la décision de mettre en place des points d'accueil et d'information pour les passagers à l’arrivée dans les ports et aéroports de la ville d'Ajaccio, a été actée.

Et depuis ce mercredi, à l'arrivée du premier bateau, ces postes ont été mis à disposition des voyageurs avec l’aide de la Croix-Rouge et de la protection civile.

"Il s’agira de rappeler les mesures barrières - explique David Frau, président de la Croix Rouge de Corse - une trentaine de bénévoles se relaient aux arrivées des bateaux et des avions pour informer les passagers sur les risques de propagation du Covid-19. L'action est aussi menée pour les prévenir que la ville d'Ajaccio est classée "cluster" depuis dimanche. Il ne s'agit pas de faire des contrôles sanitaires, seulement si leur état l’exigeait on les inviterait à se placer en confinement, le but c'est juste de rassurer et informer les passagers qui débarquent."