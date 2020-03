Coronavirus. Les revenantes corses : "on va se balader en montagne pour ne contaminer personne"

La première semaine des vacances d'hiver des milliers de Corses quittent l'île pour l'Italie et plus précisément pour Venise et son fameux carnaval. Dominique, une secrétaire comptable de Patrimoniu s'est greffée à un voyage organisé au départ de Bastia direction la Vénétie. Nathalie, chargée d'insertion à Bastia et sa fille de 13 ans font partie de ce même voyage. Au moment de leur départ, le Coronavirus sévit en Chine et les deux femmes sont loin d'imaginer que quelques jours après leur retour en Corse de nombreux cas seront découverts dans le pays qu'elles viennent de quitter...





Arrivées à Venise, les effets du Coronavirus se font déjà ressentir. D'après la guide touristique il y a beaucoup moins de visiteurs Chinois. Nathalie et sa fille prennent leurs précautions en utilisant régulièrement du gel hydroalcoolique après s'être lavé les mains. Elles ont aussi reçu pour consigne de ne pas s'approcher "des personnes qui toussent" surtout dans des lieux touristiques comme la place Saint Marc.



Les 14 jours d'isolement

Deux jours après, être rentrée en Corse, Nathalie apprend que le virus s'est propagé en Vénétie. Dans un premier temps, la chargée d'insertion n'est pas inquiète et se rend normalement au travail le lundi matin. Le mardi, sa direction lui prie de faire du télé-travail. A ce moment-là, elle réalise que "pour les autres", elle et sa fille doivent observer une quarantaine de 14 jours.

Ainsi, depuis maintenant 12 jours elle ne sort plus de chez elle et n'approche plus son compagnon par précaution. Nathalie raconte cette expérience : "L'isolement est assez compliqué, le rythme de travail à la maison est fatiguant car c'est compliqué de bien s'organiser mais bon c'est un acte citoyen. Moralement c'est difficile de rester tout le temps enfermées. Du coup avec ma fille on va se balader en montagne pour ne contaminer personne."

La Bastiaise avoue toutefois qu'elle est allée faire les courses "plus vite que d'habitude et à des heures où il y a moins de monde".



"Il ne faut pas rentrer dans la psychose"

Dominique, la secrétaire comptable de Patrimoniu n'a pas eu de consignes spécifiques de son employeur. A son retour, elle évite autant que possible d'approcher ses enfants "au cas où", mais n'est pas très soucieuse : "Il ne faut pas non plus rentrer dans la psychose. On peut se demander si la grippe hivernale n'est pas pire. Après, c'est sûr, je ne suis pas allée rendre visite à ma tante de 92 ans.", reconnait-t-elle. Elle reprend en plaisantant : "Au moins ça permettra à certain d'apprendre à se laver les mains plus souvent".



Leur période d'incubation se terminera ce vendredi 6 mars mais pour l'instant, rassurez-vous, les deux femmes n'ont présenté aucun signe d'infection.