Coronavirus. Les 4 prochains matches de l'ACA à huis-clos. Compétitions régionale suspendues

Livia Santana le Lundi 9 Mars 2020 à 18:11

Comme tous les prochains matches de Ligue 1 et Ligue 2, le club ajaccien jouera ses 4 prochaines rencontres sans public.



A cause des mesures de précautions liées au Coronavirus le ministre de la santé, Olivier Véran, interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes. Les supporters devront se contenter de soutenir leur club de coeur à la télévision jusqu'au 15 avril.



Les rencontres Nancy-ACA du 13 mars, ACA-Sochaux du 20 mars, Rodez-ACA du 3 avril et ACA-Guingamp du 10 avril se joueront donc à huis-clos.

Les footballeurs Ajacciens devront attendre la rencontre du 21 avril contre Chambly pour retrouver leurs supporters au stade François-Coty.



Ligue corse de football : toutes les compétions régionales suspendues

Après avoir décidé dès hier la suspension de toutes les compétitions régionales sur Ajaccio et sa périphérie à compter du 9 mars, le bureau du comité directeur à l'unanimité décide de suspendre toutes les compétitions régionales et activités annexes (formations, détections, pôle espoirs, plateaux, tournois etc... ) dès ce jour sur l'ensemble du territoire Corse jusqu'au 22 mars inclus.

Il est évident que le bureau du comité directeur se tiendra au courant de toutes les décisions préfectorales ou fédérales susceptibles de prolonger le délai de reprise des activités. » Par ailleurs la ligue corse de football « considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours;

