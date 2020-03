Coronavirus. Dans le second degré en Corse, des plateformes numériques pour suivre les cours à la maison

Depuis ce vendredi 13 mars, les collèges et lycées de Corse ont mis en place des plateformes numériques pour assurer des cours à distance. Un grand travail d'organisation a été opéré dans les établissements scolaires pour permettre aux élèves d'accéder aux cours et assurer une continuité pédagogique.



Dès l'annonce de la fermeture des établissements, le collège Giraud de Bastia a convoqué ses 36 professeurs pour organiser les cours. Bien sûr, l'équipe pédagogique du collège a veillé à appeler un par un les 560 élèves pour vérifier s'ils disposaient tous bien du connexion internet. Le proviseur, Guy-Marc Nicolaï relève 6 élèves qui se situent en zone blanche ou qui n'ont pas le matériel adéquat. Pour eux, il assure que "des dispositions seront prises avec des cours imprimés".



La plateforme Leia qui accueille ce système à la maison était opérationnel dès le lendemain, c'est Jean Salerno, le référent numérique qui s'en est occupé. Aujourd'hui, 45 cours y ont déjà été ajoutés. A chaque heure de l'emploi du temps de l'élève, le professeur mettra un exercice ou une leçon en ligne. Le CNED met aussi à disposition des collégiens une plateforme de cours à la maison totalement gratuite. Via la plateforme "Ma classe virtuelle" ils pourront d'ici à 4 semaines suivre des cours à plusieurs avec un système de caméra.



Pour la bonne prise en charge des élèves, des professeurs viendront à mi-temps en présentielle au collège pour répondre à d'éventuelles questions concernant les cours et pour informer les parents qui,selon Sylvie Camugli, principale adjointe, "ont très bien accueilli cette plateforme". Elle affirme d'ailleurs que l'équipe pédagogique est "prête jusqu'à la fin de l'année".

Maintenant c'est aux enfants et aux parents de "jouer le jeu"...