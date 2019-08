Corbara : accident de parapente à la marine de Davia

Rédigé par C.-V. M le Lundi 19 Août 2019 à 16:49

Un accident de parapente s'est produit, lundi après-midi, à la marine de Davia, sur le territoire de la commune de Corbara, indique le service d'incendie et de secours (SIS) de la Haute-Corse. Une ambulance du centre de secours l'Ile-Rousse, un véhicule radio médicalisé (VRM) de Calvi et un véhicule tout terrain des services de secours sont sur place. Plus d'infos à venir.

