Confinement : imprimez votre attestation de déplacement dérogatoire

C.-V. M le Vendredi 20 Mars 2020 à 09:57

L'annonce par le conseil de défense de sécurité sanitaire de nouvelles mesures et de la prolongation de la période de confinement dans le cadre du combat engagé pour limiter la propagation du Covid, est imminente. L'attestation de déplacement dérogatoire devrait elle maintenue en l'état mais les contrôles vont être plus stricts et vont s'intensifier. Il est donc prudent de remplir correctement cette attestation - que vous pouvez imprimer - si vous êtes contraint de vous déplacer. Mais en cette période, le mieux c'est encore de rester à la maison.

