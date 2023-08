Comment procéder à son sevrage tabagique à l’aide de la cigarette électronique ?

Depuis son apparition, il y a quelques années, la cigarette électronique fait couler beaucoup d’encre, notamment en ce qui concerne ses éventuels dangers. Pourtant, de nombreux professionnels de la santé estiment qu’elle facilite le sevrage tabagique à condition d’être utilisée comme il se doit.Lorsqu’il est question de choisir une vapoteuse , le plus important est de prendre le temps de se renseigner. En effet, en fonction de votre profil de fumeur et de vos intentions, certains modèles sont plus adaptés que d’autres. Sachez qu’il existe de nombreux magasins physiques ou en ligne qui peuvent vous aider à faire un choix éclairé. Si ce choix est si important, c’est en partie parce que la constitution d’une cigarette électronique n’est pas identique pour un gros fumeur ou pour un fumeur modéré. Ainsi, le choix de votre produit peut avoir un impact direct sur votre capacité à réussir votre sevrage.Connaître ses besoins en nicotineDans le but de réussir votre sevrage tabagique, il est important de connaître vos besoins réels en nicotine. En effet, le but du sevrage est de réduire progressivement la quantité de nicotine absorbée par le corps tout en maîtrisant au maximum les effets du manque.Pour ce faire, il est conseillé de ne pas sous-doser la quantité de nicotine à laquelle votre corps est habitué. Dès lors, en passant à la cigarette électronique, il est important de choisir un e-liquide contenant la bonne dose de nicotine. Pour les gros fumeurs, les tabacologues conseillent de choisir les liquides avec la plus forte concentration en nicotine et de baisser progressivement la dose à votre rythme.Notez que la réduction du taux de nicotine doit être effectuée progressivement. En effet, une baisse trop rapide a de grandes chances de provoquer un manque, ce qui conduit généralement à une rechute.Ne pas concilier la e-cigarette et la cigarette classiqueCela peut sembler évident, mais l’intérêt d’un sevrage tabagique en utilisant la cigarette électronique est de substituer la cigarette classique à la vapote. Dès lors, il est contre-productif de concilier les deux produits. De nombreuses observations ont prouvé que les personnes qui vapotent uniquement retournent rarement au tabac alors que ceux qui continuent à fumer tout en vapotant sont incapables de se libérer de leur dépendance au tabac. En outre, certains experts estiment que les risques liés à l’inhalation de composés cancérigènes seraient plus importants en associant la vapote et la cigarette classique.Faire preuve de patienceSi la volonté d’arrêter de fumer est très importante chez certains, il est crucial de ne pas confondre vitesse et précipitation. En effet, en fonction de vos habitudes, votre corps aura peut-être besoin de plus de temps pour se débarrasser de sa dépendance au tabac. Ainsi, il est conseillé de faire preuve de patience et de continuer à vapoter tant que cela sera nécessaire, car il vaut mieux continuer à vapoter que de recommencer à fumer.