Colloque au musée de Bastia : "la photographie, un document pour l’histoire : former, informer, déformeré

Cette formation s’adressait à l’ensemble des professionnels concernés par le développement d’actions éducatives et culturelles : enseignants, artistes, formateurs, médiateurs culturels, animateurs… Une quarantaine de personnes y ont participé dont une vingtaine d’enseignants de Haute-Corse et de Corse du sud.

Créé en 2002, le pôle de ressources «Photographie» de Corse, résulte d’un partenariat entre le Réseau Canopé académie de Corse, le Centre Méditerranéen de la Photographie (CMP), le Rectorat de Corse, la DRAC de Corse, l'INSPE et la Collectivité de Corse. Chaque entité développe ses missions spécifiques au service d’un objectif commun : encourager l’éducation à l’image, par l’image photographique, au travers d’actions d’animation et de formation, en favorisant le développement d’initiatives originales et pertinentes au sein de l’Éducation nationale ou dans le milieu associatif, en exploitant les ressources documentaires existantes et en suscitant la création de ressources nouvelles, ou en contribuant à la mise en réseau des acteurs. C’est dans le cadre de ses formations 2020-2021, qu’il organisait ce colloque sur 2 jours. La réflexion a été nourrie de récits d’expériences, d’interventions de spécialistes de la photographie et de l’image. Les stagiaires ont été invités à expérimenter différentes formes de « relectures » du passé dans des ateliers au choix en s’appuyant sur des ressources scientifiques et pédagogiques, pour s’essayer à la création d’outils et de dispositifs de médiation. La formation a également été ponctuée par des conférences et des temps d’échanges sur les thématiques proposées.





« La photographie comme document a une valeur informative. Est-elle pour autant un cadre pour l’histoire ? » explique Marcel Fortini, directeur du CMP, «Qu’elle soit une expression de la réalité, un inventaire du visible, manipulatrice, mensongère ou bien une déformation du réel, la photographie, en tant que médium, interroge notre monde selon de multiples approches. Autour du triptyque « former - informer - déformer », qui sont trois possibilités d’aborder la question, ce colloque proposait plusieurs pistes de réflexions étayées par des parcours artistiques dans le champ de la recherche contemporaine, de la création et de l’enseignement ».