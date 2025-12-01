Colère des supporters du SC Bastia après la défaite à Laval

À l’issue du match, plusieurs dizaines de personnes se sont regroupées derrière la tribune Nord du stade Armand-Cesari. Des pneus ont été brûlés et des bombes agricoles ainsi que des fumigènes ont été lancés. Les fumées étaient visibles depuis l’extérieur de l’enceinte.

Ces incidents surviennent dans un contexte sportif de plus en plus tendu. Les deux équipes du SC Bastia et de Laval sont toujours bloquées au stade pour le moment.

Plus d'infos à venir