La rédaction le Mardi 25 Novembre 2025 à 22:23

La défaite du SC Bastia, battu à domicile par Laval dans un duel entre les deux derniers de Ligue 2, a provoqué une vive réaction d’une partie des supporters samedi soir à Furiani.



Colère des supporters du SC Bastia après la défaite à Laval
À l’issue du match, plusieurs dizaines de personnes se sont regroupées derrière la tribune Nord du stade Armand-Cesari. Des pneus ont été brûlés et des bombes agricoles ainsi que des fumigènes ont été lancés. Les fumées étaient visibles depuis l’extérieur de l’enceinte.
Ces incidents surviennent dans un contexte sportif de plus en plus tendu. Les deux équipes du SC Bastia et de Laval sont toujours bloquées au stade pour le moment.
