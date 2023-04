Cinq questions sur le chèque énergie versé dès ce vendredi à 32 000 ménages corses

En Corse, cette année encore, environ 32 000 ménages bénéficieront du chèque énergie. Attribué chaque année en fonction des revenus et de la composition des ménages, il est envoyé directement par les services de l’Etat au domicile des personnes concernées. Sur son site internet, le gouvernement rappelle que ce chèque énergie est ouvert "aux ménages dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation (une personne constitue 1 unité, la deuxième 0,5 et chaque personne supplémentaire 0,3) est inférieur à 11 000 € en 2021." Un simulateur est disponible ici pour savoir si vous allez recevoir ce chèque énergie. Les propriétaires tout comme les locataires sont éligibles. Chaque chèque est nominatif, c’est-à-dire que le nom du bénéficiaire y est inscrit. Ce dernier peut donc régler ses propres factures seulement.Aucune démarche est nécessaire. Le chèque sera envoyé automatiquement à la dernière adresse renseignée par l’administration fiscaleSon montant varie entre 48 et 277 euros, en fonction des revenus. En Corse, le montant moyen des chèques distribués est d’environ 150€. Le chèque énergie permet de payer directement auprès de ses fournisseurs tout type de factures d’énergie d’un logement et, notamment, ses factures d’électricité et de gaz.Si les 5,8 millions de ménages concernés devraient avoir reçu le cheque d’ici la fin du mois de juin, le calendrier varie en fonction des départements . En Corse l'envoi se fera à partir du 24 avril pendant 5 semaines selon le calendrier que bous pouvez consulter en suivant ce lien Il suffit d’envoyer son chèque à son fournisseur par voie postale ou via internet. Le montant sera ensuite déduit des prochaines factures.