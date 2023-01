Chamanisme corse, romantisme et érotisme dans le nouveau roman de Ludydechine

Hôtesse de l’air dans une grande compagnie aérienne, Ludydechine, de père corse et de mère d’origine Ukrainienne, est aussi magnétiseuse et médium. Et ce roman, « l’amant virtuel », thriller ésotérique et sensuel, baigne baigne dans tout cet univers : Corse, monde professionnel, paranormal, fantasme avec un zeste de sexe et d'humour aussi… « Serena, médium, est directrice des ressources humaines dans une grande compagnie aérienne française. Alors qu’elle traverse une véritable tempête dans sa vie de couple, elle semble se résigner à attendre l’accalmie, mais c’est sans compter sur le destin qui en décidera autrement. Un nouveau patron, une attirance, une sensation de danger et des rêves qui lui ouvrent les portes du chamanisme corse. Cet homme peut-il être un simple fantasme ? Est-ce de la magie noire ? Aidée de trois de ses amies, employées dans la même compagnie aérienne, elle va mener une enquête paranormale qui fera émerger les secrets bien gardés de leurs cœurs et de leurs corps ». Voilà pour la trame.Le livre démarre dans un faux rythme. « Au fil des pages, je décris l’univers parfois tourmentée de Serena, une quadragénaire aux racines corses comme son mari Leone. Je pose les pions, les personnages, tout doucement, les uns après les autres ».Des personnages aussi différents les uns que les autres, parfois singuliers, attachants ou inquiétants. Mais Serena a des visions qu’elle partage avec ses amies. « Si j’avais la trame en tête, une idée directrice, j’ai travaillé page par pages, sans jamais vraiment savoir où j’allais. D’ailleurs j’avais écrit une1ère fin bien plus tragique, mais j’ai revisité cette fin. C’est un roman pour femmes avec de temps en temps des clins d’œil à des gens qui peut-être se reconnaitront, qui m’ont donné des clés dans la magie noire».Et la magie noire est bien présente dans ce livre où tout d’un coup tout s’accélère. Le lecteur est emporté dans un tourbillon dans lequel il lui est difficile de sortir, tant il a envie de découvrir l’épilogue. D’ailleurs, Ludydechine n’est par sortie indemne de cette écriture. « A la suite de l’écriture qui m’a pris 6 mois, je me suis verrouillée, afin de vivre ma vie. J’ai cherché l’équilibre, je me suis protégée ».Ludydechine, outre son don de médium, possède aussi celui d’écrire en plusieurs styles. Son conte musical pour enfants, « Lourdine à la découverte des mondes magiques », co-écrit avec ses deux filles Aurnéla et Pomme en est la preuve.Des projets ? « Je vais pauser un peu mais oui j’ai d’autres projets bien sûr. Notamment un livre sur un personnage corse qui a existé et sur lequel je mène une enquête. Un projet à long terme ».