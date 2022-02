Castellu-di-Rustinu : Les merveilleuses fresques de la Chapelle San Tumasgiu di Pastureccia restaurées

C’est un petit édifice qui, extérieurement, ne paye pas de mine. Il s’élève sans prétention, à demi encerclé par les tombes du cimetière de Pasturecciu, sur un promontoire de la commune de Castellu di Rustinu, juste en face de l’éperon rocheux où l'on devine les vestiges du fameux Castellu di u Pinzu qui surplombent la vallée du Golu. Il passerait inaperçu, caché derrière d’énormes cyprès, s’il l’on ne prenait garde à la pancarte indiquant Chapelle San Tumasgiu. Ce qui semble à première vue un bâtiment anodin est, en fait, la plus ancienne église médiévale de Corse dédiée à Saint Thomas - San Tumasgiu - et datée de la fin du XVe siècle. Et ce n’est qu’en franchissant le seuil que l’on comprend pourquoi elle a été classée par les Monuments historiques le 10 février 1923. L’intérieur, simple et nu, recèle de merveilleuses fresques, monumentales et polychromiques, parmi les plus belles de Corse, représentant notamment, dans l’abside, un monumental Christ en Majesté entouré d'anges et du Tétramorphe - les quatre évangélistes et leurs symboles - l'Annonciation et Saint Michel sur l’arc triomphal. Sur les parois, des scènes de la Passion, des figures de Saints, et surtout une scène de l’Enfer ou, selon les avis, du Purgatoire. C’est la seule représentation de ce type dans l’île, ce qui en fait un trésor du patrimoine insulaire. Et c’est avec une émotion visible et partagée qu’a été officiellement consacrée, vendredi matin, sa réhabilitation, en présence d’un parterre de personnalités politiques, ecclésiastiques et civiles, notamment l’évêque de Corse, Mgr Bustillo, l’archiprêtre de Calvi, l'abbé Ange-Michel Valery, le diacre Pierre-Jean Franceschi, la présidente de l’Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, la conseillère exécutive en charge de la Culture et du Patrimoine, Antonia Luciani, le maire de la commune, Frédéric Soustre, la vice-présidente de la ComCom Pasquale Paoli, Cathy Cognetti-Turchini, mais aussi Pierre-Jean Campocasso, directeur du patrimoine de la Collectivité de Corse, Frank Leandri, directeur de la DRAC, ou encore l’équipe de restauration.