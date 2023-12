Cargese : un homme déjà condamné blessé par balles en présence de ses enfants

La rédaction avec AFP le Mardi 5 Décembre 2023 à 09:35

Une homme de 31 ans a été blessé par balles ce mardi matin vers 8h30 à Cargese. L’individu compte sept condamnations à son casier judiciaire, essentiellement pour trafic de stupéfiants mais également pour extorsion et vol aggravé. Les enfants, son bébé d’un an et son fils de quatre ans, n’ont pas été blessés.