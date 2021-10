Cap Corse : la femme de 78 ans disparue a été retrouvée

Angèle Dellamonica, une septuagénaire résidente à Tomino avait disparu ce vendredi 1er octobre vers 14h30. Atteinte d’un début d’Alzheimer, elle avait été vue pour la dernière fois quittant son logement dans le but de se rendre à Macinaggio à pied et sans téléphone.

"Elle mesure 1m60, les cheveux bruns mi-longs, elle porte un chemisier bleu marine, un pantalon bleu marine avec des motifs et des ballerines. - indiquait la Gendarmerie sur les réseaux sociaux en invitant toute personne disposant d’informations à contacter les forces de l'ordre en composant le 17.



Heureusement en fin de journée, Angèle a été retrouvée. Les recherches menées par les gendarmes de la brigade de Brando ont permis d retrouver la femme saine et sauve