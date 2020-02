Calvi pleure Agnès Bicchieray qui s’est éteinte aujourd’hui a l’âge de 83 ans

La triste nouvelle du décès d’Agnès Bicchieray, survenu en début d’après-midi à l’âge de 83 ans, a plongée Calvi dans un profond chagrin. Très connue dans la cité Semper Fidelis, Agnès affectueusement surnommée « maminette », était une femme toujours élégante, à très forte personnalité. Au fil des années, elle a su faire face avec beaucoup de courage aux difficultés de la vie.

Mère de 8 enfants, 13 petits enfants et 4 arrière petits enfants, Agnès a toujours été là pour eux et a su leur inculquer les véritables valeurs de la vie. Le 11 septembre 2003, elle a eu le malheur de perdre son époux, mais c’est toujours avec la même détermination, simplicité et gentillesse qu’elle a veillée sur sa famille.

Aimante, d’une extrême douceur, elle forçait l’admiration. Chacun de ses anniversaires était l’occasion pour que toute la famille se réunisse autour d’elle pour lui rendre toute cette affection qu’elle transmettait au quotidien. Agnès était notamment la maman de Didier Bicchieray, adjoint au Maire de Calvi, commerçant bien connu du Quai Landry, où avec son frère Jean-Pierre il exploite le Bar de la Tour. Une pensée, bien évidemment là aussi, vers les autres enfants très avantageusement connus à Calvi et en Balagne, ainsi qu’a sa sœur Paule.

Très pudique face à la maladie qui l’a rongeait depuis plusieurs années, « Mamounette » gardait ce sourire qui restera à jamais gravé dans nos mémoires.

Tout au long de la journée, la famille Bicchieray devait recevoir de nombreux messages de soutien et d’amitié.

Ses obsèques seront célébrées ce samedi 22 février à 10h30 en l’église Sainte Marie Majeur de Calvi.

L’inhumation suivra au caveau familial du cimetière de Notre Dame de la Serra.



En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à toute la famille, à ses proches et aux amis, ses sincères condoléances.