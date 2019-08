Calvi : Une voiture en contre bas de la route territoriale 30 avec une femme enceinte à bord

Un accident de la circulation est survenu ce jour à 14h45 sur la Route Départementale 81, route de l'aéroport. Un véhicule a terminé, après plusieurs tonneaux, sa course en contre-bas de la D81, lieu-dit Pont de la Signoria, commune de Calvi.À bord du véhicule, une femme enceinte de plus de 5 mois, âgée de 29 ans.Consciente à l'arrivée de secours, la victime souffrait de douleurs dans le dos, d'un bras et des cervicales.Sur place, une ambulance du centre de secours de Calvi, le véhicule de secours routier, et le VRM (véhicule radio médicalisé) du centre hospitalier de Calvi l'ont secourue et rapidement prise en charge puis évacuée sur le centre hospitalier.Au cours de cette intervention, un pompier s'est blessé à une main, nécessitant des soins au service des urgences de l'hôpital.