Calvi : L'hommage de la vile à Adolphe Landry

Ce samedi 6 janvier, le public s'est rassemblé au centre Cardellu à l'invitation de la mairie de Calvi et du CCAS pour assister à la conférence exceptionnelle de Marie-José Loverini sur Adolphe Landry, figure emblématique de la ville. "Michel, Auguste, Adolphe Landry a été 3 fois ministre, député, sénateur, maire de Calvi durant plus de 40 ans. L'après-midi entier ne suffirait pas pour évoquer toute la vie d'Adolphe Landry", a souligné Marie-José Loverini, débutant ainsi la séance "Ciné Café" spéciale Landry.

Marie-José Loverini, liée à la famille Landry, a partagé des éléments personnels de son histoire. "Je suis Calvaise, une Calvaise de la rue Joffre qui était une rue landryste. Dans ma famille, nous avons toujours soutenu le côté des femmes et on chantait des chants féministes dans la rue quand les hommes politiques passaient. Adolphe Landry a toujours été très favorable au vote des femmes et à leur éducation. Dans ma famille, toutes les femmes sont allées à l'école."Faisant référence à des aspects spécifiques de Calvi, Marie-José Loverini a choisi deux exemples significatifs. Elle a évoqué la construction du quai Landry, qui abrite aujourd'hui le célèbre port de plaisance de Calvi. "Mais il y a aussi la statue du monument aux morts. C'est une statue de première importance pour l'histoire de l'art. C'est l'œuvre d'Emmanuel Fremiét. À Paris, on peut voir ses œuvres un peu partout. "À l'époque, la ville de Calvi avait besoin d'un monument aux morts. Landry étant ministre, il a eu l'opportunité d'acquérir cette statue."

Adolphe Landry a profondément marqué la France par ses idées novatrices pendant sa carrière politique. "Nous lui devons les allocations familiales, le quotient familial, ou encore le code du travail. Nous devons à ses sœurs l'entrée de la femme dans la fonction publique. C'était une famille de personnalités politiques radicales socialistes très actives." a détaillé Marie-José Loverini.

Élu député de la Corse en 1910, 1932, 1936 et 1945, et sénateur radical de la Corse en 1946, Adolphe Landry a également occupé des postes ministériels au cours de la 3ème République. Juriste de formation, journaliste scientifique, et enseignante, Marie-José Loverini a partagé ses connaissances et son attachement à Calvi lors de cette conférence.

L'hommage de la ville

Ange Santini, maire de Calvi, présent pour la conférence, a souligné l'importance de ces événements. "Cela fait partie du cycle de conférences organisées sous l'égide du CCAS et d'Hélène Astolfi. Entre les projections de films et les conférences orchestrées par Marie-José Loverini que l'on ne présente plus à Calvi, c'est une très bonne chose."

Cathy Paolini, descendante du premier exploitant du clos Landry, a partagé des détails sur le vignoble Landry. "C'est le père d'Adolphe Landry qui créa le vignoble. Mais Adolphe, ayant préféré la vie politique, il ne pouvait pas s'en occuper. Il a donc engagé un régisseur. Mon arrière-grand-père, Fabien Paolini, a ainsi commencé à s'occuper de la propriété. Le nom commercial est devenu Clos Landry en hommage à cette famille."