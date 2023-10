Cabinet de conseil Alcimed : un groupe atypique !

Les cabinets de conseil accompagnent les entreprises et les organisations en leur proposant des solutions personnalisées. Le groupe Alcimed se veut novateur et unique en son genre, abordant les problématiques de votre société au prisme d’une culture d’entreprise atypique et d’une expertise à la fois interdisciplinaire et internationale. Alors, quelles sont les spécificitésde ce cabinet de consulting ?On vous répond au fil de cet article !Alcimed est un cabinet de conseil qui accompagne ses clients dans la découverte d’opportunités d’innovation et de développement. Son objectif est de vous aider à élaborer des plans d’action pour votre entreprise ou votre organisation.Les clients d’Alcimed sont des entreprises, généralement de grande taille ou des ETI (entreprises de taille intermédiaire). Il peut également s’agir de collectivités territoriales, de services publics, voire de ministères.Aclimed fournit des conseils en management et en stratégie dans de nombreux domaines. Sa spécialité est l’exploration des terres inconnues des dirigeants d’entreprises.Quelles sont les pistes de développement pour les décideurs ?Quelles nouvelles offres peuvent-ils proposer, quelles nouvelles manières d’innover, peuvent-ils aborder, et quels enjeux géographiques doivent-ils prendre en compte ?Cette liste de thématiques, loin d’être exhaustive, est très variée. Alcimed s’adresse donc à un vaste panel de sociétés dont les problématiques ne se ressemblent pas toujours. Le groupe se veut par ailleurs véhiculer un certain nombre de valeurs telles que le goût de l’aventure, du dépassement, le travail en équipe, la liberté, mais aussi… le fun !L’histoire d’Alcimed débute en 1993. Le cabinet est créé par deux diplômées de Centrale- Supélec Paris, Valérie Kniazeff et Géraldine Börtlein. Dans les années 1990, la biotechnologie n’est pas un domaine très connu. Dans un tel contexte, tout est à faire pour monter un cabinet de conseil. En effet, aucune voie n’est déjà tracée pour faire du conseil en marketing ou eninnovation dans ce secteur, ni pour élaborer des stratégies de développement.Les marchés de la biotech manquent encore de structure, il faut donc concevoir comment mettre en avant des services et des produits technologiques ou scientifiques. A qui s’adresser ? Comment s’adresser à ces cibles ? C’est en se frottant à la réalité du terrain qu’Alcimed se développe en acquérant une expertise qu’on ne peut alors trouver nulle part ailleurs.Puis à partir de la biotechnologie, le cabinet étend son champ de compétence à de nombreux secteurs :La pharmaceutiqueL’énergieL’agroalimentaireLes cosmétiquesL’environnementL’aéronautiqueLes transportsLa chimie et les matériauxLes politiques publiques…Après s’être implanté à Paris, Alcimed a ouvert cinq bureaux en Europe : à Lyon, Toulouse, Lausanne, Cologne et Milan, avant de s’étendre aux Etats-Unis, à Princeton. Depuis lors, le cabinet s’est également installé à Singapour.L’entreprise compte aujourd’hui 220 collaborateurs dont le rôle est de vous accompagner dans vos projets d’innovation et de développement de nouveaux marchés. votre activité dans son développement. En vous rendant sur son site Internet, vous pouvez voir les expertises d’Alcimed. En voici quelques exemples :Conseil en innovation : refonte de processus d’innovation, construction de stratégie d’innovation, culture de l’innovation au sein des équipes…Conseil en pharma/medtech/biotech : cartographie des technologies, recherche de partenaire, analyse de cas d’usages, études de marché, lancement de produits ou de services, feuilles de routes, optimisation des parcours de soin…Analyse concurrentielle : études de marchés pour comprendre les pratiques des concurrents, optimisation de la stratégie de développement, anticipation de l’avenir face aux concurrents émergents…Lancement de nouvelles offres : stratégie de market access, création de nouveaux produits ou de nouveaux services…Stratégie de valorisation : identification des éléments valorisables, des nouveaux segments de marché au sein de la chaîne de valeur, génération de nouveaux revenus…Feuille de route : roadmap 360° servant d’outil de communication et de pilotage de projet, exploration des possibilités avec les partenaires et les collaborateurs…En faisant appel à un cabinet de conseil, vous bénéficiez d’une expertise spécialisée dans votre domaine d’activité. Vous bénéficiez donc d’un accompagnement adapté aux spécificités de votre entreprise. Avec un regard extérieur neuf, vous gagnez aussi en perspective sur l’ensemble de vos problématiques internes.Le rôle d’un cabinet de conseil comme Alcimed est de proposer des solutions sur mesure.Chaque situation est unique, dont la vôtre, et a besoin d’une approche personnalisée. Pour vous, c’est un véritable gain de temps, ainsi qu’une optimisation des coûts à long terme.Avec Alcimed, vous recevez aussi une expertise atypique, focalisée sur l’innovation mais au travers d’une approche interdisciplinaire. La société de conseil combine différentes compétences provenant de tous ses domaines d’expertise. Plus singulièrement, c’est aussi sa culture d’entreprise qui peut faire la différence : stratégie, créativité et curiosité intellectuelle sont peut-être les maîtres mots pour décrire Alcimed.Enfin, il faut également compter sur la dimension internationale du groupe, qui vient renforcer son approche plurielle du traitement de vos problématiques. Idéal pour pénétrer de nouveaux marchés, développer de nouveaux produits et de nouveaux services, ou encore partir à la découverte de nouvelles opportunités de croissance.