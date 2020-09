C’est parti pour "BD Bastia"

Les expos du 18 septembre au 16 octobre

Une première série de 7 expositions a débuté ce vendredi 18 septembre et jusqu'à mi-octobre au Centre Culturel Una Volta, au musée et à la bibliothèque municipale. La seconde partie aura lieu du 4 novembre au 23 décembre. Une quinzaine d’invités seront présents pour « BD À BASTIA à contretemps ».BENJAMIN ADAMASEYNUGO BIENVENUBLUTCHTHOMAS CADÈNELOREN CAPELLIMARION DUCLOS (4 nov)PHILIPPE DUPUYMAYANA ITOÏZCAMILLE JOURDYOLIVIER KABENJAMIN LEGRANDWILFRID LUPANOJÉRÔME MULOTMARGAUX OTHATS (4 nov)FREDERIK PEETERSROBBERFLORENT RUPPERTDu 18 septembre au 16 octobre 2020Horaires : du 18 au 30 septembre : 10h-19h (fermé les lundis)A partir du 1er octobre : 9h12h et 14h-17h (fermé les dimanches et lundis)BLUTCH : « La grande traversée »PHILIPPE DUPUY : « Histoire de l’art » à la galerie Una VoltaRUPPERT & MULOT, OLIVIER SCHRAUWEN : « Portait d’un buveur »EXPOSITION COLLECTIVE : « La fabrique des futurs »LOREN CAPELLI : « Cap ! »WILFRID LUPANO : « Dénoeur d’humanité »Du 18 septembre au 16 octobre 2020Horaires : vendredi : 11h-18h / samedi et dimanche : 10h-18h30CAMILLE JOURDY : « Les Vermeilles »Jeudi 2 octobre à 21H à La Fabrique de Théâtre, 2 rue Notre Dame de Lourdes.AUX CHAMPS D’HONNEUR – Cie Les ParcheminiersTemps de découvertes et de pratiques artistiques autour de l’univers d’un auteur ou de techniques d’impression et de construction des livres, les ateliers sont accessibles à tous les publics samedi 19 et dimanche 20 septembre de 15h à 18h.UNE HISTOIRE DE L’ART façon monotype (Una Volta)DESSINS ÉPHÉMÈRES (Una Volta et Maison des sciences)LES VERMEILLES (Bibliothèque centrale)LE SANGLIER EN CLAQUETTES (Una Volta)Samedi 19 septembre11:00 Café Una VoltaRencontre avec Loren Capelli, animée par Philippe-Jean Catinchi, journaliste Culture Le Monde14:00 Auditorium du MuséeVisite guidée de l’exposition avec Robber autour de l’exposition La Grande traversée, animée par Julien Veronneau16:00 Café Una VoltaVisioconférence avec Philippe Dupuy autour de l’exposition Histoires de l’art, animée par Vincent Brunner, Les Inrockuptibles17:30 Maison des Sciences – A Casa di e ScenzeRencontre autour de l’exposition La Fabrique des futurs, avec Aseyn, Benjamin Adam & Thomas Cadène, Benjamin Legrand et Roland Lehoucq, chercheur au CEA (Centre Energie Atomique), animée par Benjamin Roure, BoDoïDimanche 20 septembre11:00 Café Una VoltaRencontre avec Camille Jourdy autour de l’exposition Les Vermeilles, animée par Philippe-Jean Catinchi, journaliste Culture Le Monde14:00 Café Una VoltaRencontre autour de l’exposition La Fabrique des futurs, avec Aseyn, Benjamin Adam & Thomas Cadène, Benjamin Legrand, animée par Nicolas Tellop, Les Cahiers de la BD15:30 Café Una VoltaRencontre avec Wilfrid Lupano et Mayana Itoïz autour de l’exposition Dénoueur d’humanité, ce qu’est l’écriture de la bande-dessinée, animée par Vincent Brunner, Les Inrockuptibles17:00 Café Una VoltaRencontre avec Florent Ruppert (en visio) & Jérôme Mulot autour du Portrait d’un buveur, animée par Vincent Bernière, Les Cahiers de la BDCNI vous fait découvrir quelques planches exposées ici et là à aller découvrir, vite.