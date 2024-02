Budget participatif de la Ville de Bastia : découvrez les trois projets lauréats

L'édition 2023 du Budget Participatif de la Ville de Bastia a été marquée par une mobilisation sans précédent de la part des habitants. Cette année, 124 projets ont été proposés par les Bastiais, représentant une augmentation significative par rapport aux 75 de 2023. Durant la période de vote, qui s'est déroulée du 13 décembre 2023 au 13 janvier 2024, 1 331 citoyens ont exprimé leur voix à travers le vote citoyen, témoignant ainsi de leur engagement en faveur de la démocratie locale. Le Budget Participatif offre chaque année aux Bastiais l'opportunité de présenter des projets d'intérêt général, qui sont ensuite soumis au vote populaire.Cette année, une enveloppe de 220 000 euros a été allouée pour concrétiser les projets plébiscités par la communauté. Parmi les initiatives retenues, plusieurs se distinguent par leur impact potentiel sur la vie quotidienne des habitants.L'un des projets concerne la végétalisation de la cour de l'école Amadei qui va bénéficier d'un environnement plus vert et propice au bien-être des élèves.Le projet débutera par des discussions entre la Ville, la direction de l’établissement et les porteurs de projet pour affiner les contours de la proposition.La Ville de Bastia finance le lancement d'une étude approfondie pour ce projet d’envergure, visant à mettre en place un circuit de réutilisation de l'eau de pluie, avec l'installation d'un système sur un établissement pilote.La municipalité de Bastia a également prévu l'installation deCes équipements seront déployés dans divers endroits de la ville, notamment au sein du parc du jardin du Fangu, pour promouvoir les gestes éco-citoyens.



Enfin, des abris pour oiseaux dans les parcs de la ville (Coût : 6 500 €) : Plus de 25 abris seront installés au jardin de l’Annonciade et du jardin Pecunia, offrant un refuge aux oiseaux et favorisant la préservation de l'écosystème urbain.