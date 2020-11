Boom de réservations pour la Corse suite à l'annonce du déconfinement

“Nous pourrons passer Noël en famille” Cette phrase prononcée par le Président de la République le 24 novembre n'a pas échappé aux Corses. A partir du 15 décembre, si la situation sanitaire continue à s'améliorer, il sera à nouveau possible de se déplacer sans autorisation. Ainsi, dans les heures qui ont suivi l'allocution présidentielle, les insulaires se sont rués sur les sites internet des compagnies maritimes et aériennes pour organiser leurs vacances et réserver leurs billets.



Le pic des réservations a été flagrant chez Corsica Linea qui a multiplié ses ventes par 2,5 contrairement aux jours précédents durant lesquels le taux de billets réservés était moitié moins important qu'en 2019 à la même période.



Corsica-Ferries enregistre le même phénomène :"Les réservations ont repris à l’instant même où le Président à indiquer que les voyageurs pourraient se déplacer", raconte Pierre Mattei, président de Lota Maritime Corsica Ferries. "Nos clients sont très sensibles à la parole publiques et respectueux des règles. Si on leur dit qu'ils peuvent voyager librement alors ils reviennent vers nous car il y a une très forte fidélité à la destination Corse et à notre compagnie", poursuit-il.



Du côté de la principal transporteur aérien desservant l'île, Air Corsica, on assiste à une augmentation, un peu moins significative que pour le maritime. "L'annonce du retour à la normale a bousculé les personnes qui sont prévoyantes en temps habituel. On sent qu'il y a une envie de notre clientèle de se rendre en Corse, mais en cette période un peu compliquée, les gens ne s’engagent pas très tôt", explique Jean-Baptiste Martini, directeur commercial de la compagnie aérienne. Néanmoins, les réservations restent calmes pour les des fêtes de fin d'années qui en temps normal voient lors du premier et dernier week-end, leur vols ou traversées complètes.





Les compagnies peinent à remonter la pente

Le second confinement a nettement diminué les traversées vers la Corse et le continent et les répercussions se ressentent sur le bilan 2020. La Corsica Linea a connu par exemple un perte d'activité chiffrée entre 35 et 40%. Pour la Corsica Ferries ce sont 38%. Les pertes seraient assez similaires pour Air Corsica.



Mais les compagnies ne perdent pas pieds. Pour ces fêtes de fin d'année, elles ont toutes fait le choix, de maintenir une offre importante similaire aux années précédentes. "A partir du 15 décembre nous avons fait le choix de maintenir l'intégralité du programme de vol tel que prévu à l’origine, ce qui permettra aux gens de passer Noël en famille", indique Luc Bereni, président du directoire d'Air Corsica.